الأسبوع الثالث.. نتائج مباريات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء على ثلاثة ملاعب في تمام الخامسة عصراً، مباريات الأسبوع الثالثة من عمر الدوري في نسخته العاشرة الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات اليوم أسفرت عن فوز فريق مسير على الروضة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وفوز فريق روينة على منشأة عباس بعشرة أهداف مقابل هدف وحيد للمنشأة وتعادل فريقي دمرو ونشرت بهدف واحد لكل منهما.



وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الثالث من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ ولقاءات فرق المجموعة الرابعة غداً الأربعاء وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومصطفى الخطيب منسق الدوري بالمديرية.