عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسبوع الثالث.. نتائج مباريات المجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء على ثلاثة ملاعب في تمام الخامسة عصراً، مباريات الأسبوع الثالثة من عمر الدوري في نسخته العاشرة الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

«شباب كفر الشيخ» تنظم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم

مسعفان يعثران على 47 ألف جنيه وهاتف محمول خلال حادث بكفر الشيخ

 أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات اليوم أسفرت عن فوز فريق مسير على الروضة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وفوز فريق روينة على منشأة عباس بعشرة أهداف مقابل هدف وحيد للمنشأة وتعادل فريقي دمرو ونشرت بهدف واحد لكل منهما.
 

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الثالث من عمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ ولقاءات فرق المجموعة الرابعة غداً الأربعاء وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومصطفى الخطيب منسق الدوري بالمديرية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين دوري مراكز الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

«شباب كفر الشيخ» تنظم فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية بمصيف بلطيم

مسعفان يعثران على 47 ألف جنيه وهاتف محمول خلال حادث بكفر الشيخ

سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم على فترتين يومياً

ضبط عامل لاتهامه بحيازة 750 جراما من الهيروين والحشيش بكفر الشيخ

طفرة غير مسبوقة.. كوبري الشيخ مبارك شاهد على إنجازات السيسي بكفر الشيخ| صور

كفر الشيخ.. حملة مكبرة لمصادرة أطقم الصوت والسماعات بـ«التكاتك» في بيلا

جامعة كفر الشيخ تشارك في سلسلة ندوات «اختر كليتك» بمجمع دمنهور الثقافي

حفل زفاف سعيد لـ «أحمد وياسمين» في كفر الشيخ |صور

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شيكابالا ينفي ادعاءات مرتضى منصور: لا يوجد حجز على الزمالك

قدم الآن.. وظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

بسبب انهيار بايدن الاقتصادي.. ترامب يكشف عن أولي قراراته حال انتخابه رئيسا

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

هذا ردي على رئيس الزمالك السابق.. شيكابالا يخرج عن صمته ويكشف كواليس غرامة لشبونة

نشرة الحوادث.. مرتضى منصور أمام المحكمة غدا ووكيل أمن الدولة الأسبق يتحدث عن سيد قطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

رقص محمود كريم عبد العزيز في حفل زفاف ابن سليمان عيد| شاهد

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ