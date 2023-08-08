بسبب انهيار بايدن الاقتصادي.. ترامب يكشف عن أولي قراراته حال انتخابه رئيسا

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيفرض تعريفة حدودية على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب، خلال تجمع حاشد في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية: “سأفرض تعريفة حدودية على جميع السلع الأجنبية الصنع القادمة إلى هذا البلد”.

كما وعد بتمرير قانون ترامب للتجارة المتبادلة بسرعة، والذي يتضمن العلاقات التجارية مع الصين والهند وفرنسا وألمانيا.

وقال ترامب إنه “ليس من العدل ألا تفرض واشنطن رسوما جمركية على دول أخرى عندما تفرض رسوما على الولايات المتحدة”.

كما تعهد ترامب باستبدال “انهيار بايدن الاقتصادي” بـ”ازدهار ترامب الاقتصادي التاريخي” والإنهاء الفوري لكل سياسة حدودية مفتوحة للإدارة الحالية.