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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"خنزير سمين".. ترامب يهين أحد منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أحد منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، كريس كريستي بسبب وزنه الزائد.

وقال ترامب، بأسلوب ساخر لأحد أفراد الجمهور الذي صرخ خلال خطاب ألقاه في صالة ألعاب رياضية بالمدرسة الثانوية في ويندهام، نيو هامبشير: “لا تدعوه خنزيرا سمينا.. لا يمكنك فعل ذلك”.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، كان ترامب يطلع الجمهور على استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تقدمه عندما ذكر لأول مرة اسم كريستي، الذي كان ذات يوم مستشارا مقربا، قائلا: “كريستي، إنه يأكل الآن… لا يمكن إزعاجه”.

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وأضاف ترامب، عندما صرخ رجل في الحشد: “سيدي، من فضلك لا تسميه خنزيرا سمينا. أحاول أن أكون لطيفا. لا تدعوه خنزيرا سمينا.. لا يمكنك فعل ذلك”.

أمريكا ترامب كريتسي

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