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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب سياسي: استطلاعات الرأي تؤكد عدم تأثير اتهامات ترامب على شعبيته.. فيديو

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الكاتب السياسي محمد البديوي، إن استطلاعات الرأي حتى الآن قالت إن القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب حتى الآن لم تؤثر في شعبيته.

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باحث بالشأن الأمريكي: 30% من الديمقراطيين يرون أن ترامب يُعامل بمعايير مزدوجة

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مستشار سابق لـ ترامب: الاتهامات الموجهة ضده هدفها منعه من الترشح للانتخابات..فيديو

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الأخطر بالنسبة لترامب هي قضية جورجيا، والتي قد يصدر فيها الحكم خلال شهرين على الأكثر.

وذكر أن ترامب طلب من مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا أن يجمع له 11 ألف صوت كفيلة بتغيير نتيجة الانتخابات، وهناك فيديو مسرب منتشر على مواقع التواصل، وبالتالي الأدلة واضحة في هذه القضية.

ولفت إلى أن ترامب أصر على استكمال الانتخابات، وكل مؤيديه من الجمهوريين يرون أن ترامب يتعرض لمؤامرة مما أسموه "الدولة العميقة"، كل هذا يقود إلى انقسام في الولايات المتحدة لم تشهده ربما في تاريخها، أكثر مما حدث في فضيحة ووترجيت.

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