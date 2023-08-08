باحث بالشأن الأمريكي: 30% من الديمقراطيين يرون أن ترامب يُعامل بمعايير مزدوجة

قال الدكتور إدموند غريب الباحث بالشأن الأمريكي، إن هناك اختلافات بين فضيحة ووترجيت للرئيس نيكسون وبين الاتهامات التي يواجهها دونالد ترامب، حيث أن العديد من وسائل الإعلام شنت حملة اتهامات شديدة على نيكسون.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد 50 عاما على فضيحة ووترجيت هناك معلومات إضافية تختلف عما سمعناه، فنيكسون قرر الاستقالة مع وجود محاولات لعزله.

ولفت إلى أن ترامب يواجه الآن عن اتهامات في 4 محاكم، ولم نعرف مثلا ما يحدث في الاتهام المرفوع ضده في ولاية جورجيا، حيث يواجه اتهام هناك بأنه حاول تغيير نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا ليظل في الحكم.

وذكر أن قضية ولاية فلوريدا يواجه فيها ترامب أنه احتفظ بوثائق سرية كان يجب أن يسلمها، بينما طلبت القاضية اليوم توضيحات من وزارة العدل بشأن المحلفين، الذين سيكونون من نفس الولاية التي يخضع فيها ترامب للمحاكمة، وآخر استطلاعات قال فيها 30% من الديمقراطيين وليس الجمهوريين إن ترامب يُعامل بمعايير مزدوجة.