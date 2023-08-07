قرار عاجل من القضاء الأمريكي ضد ترامب

رفض قاض أمريكي، اليوم الإثنين، دعوى دونالد ترامب المضادة ضد الكاتبة إي جان كارول، التي فازت بحكم هيئة محلفين بالحصول علي تعويض بقيمة 5 ملايين دولار ضد الرئيس السابق في مايو.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد رفع دعوى قضائية ضد كارول بتهمة التشهير.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المدعي الفيدرالي الخاص جاك سميث بأنه يسلب حقوقه في حرية التعبير.

وقال ترامب عبر منصته الخاصة “تروث سوشيال" إن المدعي الفيدرالي جاك سميث يسرب الإفادات بشكل غير قانوني للإعلام.

وكان ترامب طالب في وقت سابق بتنحية القاضية تانيا شوتكان التي ستشرف على محاكمته في العاصمة واشنطن بالدعوى المرفوعة ضده.