الساحرة الشريرة.. ترامب لنانسي بيلوسي: لستُ جروًا خائفًا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور له عبر منصة Truth Social، الخاصة به أنه لم يكن "جروًا خائفًا" حيث حاول إقصاء القاضي المكلف بمحاكمته بتهمة التآمر لإلغاء انتخابات 2020.

ووفقا لما نشرته، صنداي تايمز، كان ترامب يرد على استهزاء نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، التي وصفها مرارا وتكرارا بأنها "ساحرة شريرة"، في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت بيلوسي، التي لا تزال نائبة ديمقراطية في سان فرانسيسكو ولكنها لم تعد تقود الديمقراطيين في مجلس النواب، إنها عندما شاهدت ترامب يصل إلى المحكمة ليتم توجيه الاتهام إليه ويدفع بأنه غير مذنب، "رأيت جروًا خائفًا".

كانت علاقة ترامب (77 عاما) عدائية عندما كان رئيسا مع بيلوسي (83 عاما) التي عرقت بعض طموحاته مثل تمويل جدار على الحدود المكسيكية، حينما كانت رئيسة الكونجرس خلال رئاسته.

وصف ترامب على موقع Truth Social ، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، تعليقات بيلوسي بأنها "شريرة". وأضاف: "لم أكن خائفا. وإنها نفسية مريضة ومختلة ستعيش يومًا ما في الجحيم".

إنتقد ترامب أيضًا، تانيا تشوتكان، القاضية المكلفة بقضيته، قائلاً إنه لا يمكنه الحصول على محاكمة عادلة معها، و"الجميع يعرف هذا وكذلك هي نفسها تعرف ذلك".

جدير بالذكر أن لائحة الاتهام ضد ترامب زعمت أنه مارس ضغوطًا بشكل غير قانوني على مايك بنس، نائبه، لحثه علي رفض نتائج الانتخابات من الولايات التي صوتت لجو بايدن.