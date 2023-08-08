طلب عاجل من هيئة دفاع ترامب للقضاء الأمريكي بشأن محاكمة "اقتحام الكابيتول"

قدم محامون يمثلون الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إشعارا إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، اليوم الثلاثاء، يطلبون جلسة استماع بشأن لائحة اتهام ترامب المتعلقة بقضية أحداث 6 يناير الأسبوع المقبل.

وأمرت المحكمة محامي ترامب والمدعين العامين بتقديم مواعيد محتملة لجلسة استماع قبل 11 أغسطس. ومع ذلك، يطلب فريق ترامب جلسة استماع في 14 أو 15 أغسطس من أجل تسهيل حضور محاميه.

تتعلق جلسة الاستماع باتهام ترامب بأربع تهم جنائية، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر ضد الحقوق، المرتبطة بتحقيق المستشار الخاص جاك سميث في اقتحام في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير والجهود ذات الصلة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وفي وقت سابق، رفض قاض أمريكي، دعوى دونالد ترامب المضادة ضد الكاتبة إي جان كارول، التي فازت بحكم هيئة محلفين بالحصول علي تعويض بقيمة 5 ملايين دولار ضد الرئيس السابق في مايو.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد رفع دعوى قضائية ضد كارول بتهمة التشهير.