عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل من هيئة دفاع ترامب للقضاء الأمريكي بشأن محاكمة "اقتحام الكابيتول"

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قدم محامون يمثلون الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إشعارا إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، اليوم الثلاثاء، يطلبون جلسة استماع بشأن لائحة اتهام ترامب المتعلقة بقضية أحداث 6 يناير الأسبوع المقبل.

وأمرت المحكمة محامي ترامب والمدعين العامين بتقديم مواعيد محتملة لجلسة استماع قبل 11 أغسطس. ومع ذلك، يطلب فريق ترامب جلسة استماع في 14 أو 15 أغسطس من أجل تسهيل حضور محاميه.

تتعلق جلسة الاستماع باتهام ترامب بأربع تهم جنائية، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر ضد الحقوق، المرتبطة بتحقيق المستشار الخاص جاك سميث في اقتحام في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير والجهود ذات الصلة لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وفي وقت سابق، رفض قاض أمريكي، دعوى دونالد ترامب المضادة ضد الكاتبة إي جان كارول، التي فازت بحكم هيئة محلفين بالحصول علي تعويض بقيمة 5 ملايين دولار ضد الرئيس السابق في مايو.

"خنزير سمين".. ترامب يهين أحد منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا

مستشار سابق لـ ترامب: الاتهامات الموجهة ضده هدفها منعه من الترشح للانتخابات..فيديو

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد رفع دعوى قضائية ضد كارول بتهمة التشهير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

"خنزير سمين".. ترامب يهين أحد منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري لرئاسة أمريكا

السعودية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان باكستان في ضحايا حادث القطار

الإمارات والولايات المتحدة يبحثان سبل تعزيز شراكتهما

توقعات مقلقة من وزارة الطاقة الأمريكية بشأن أسعار النفط

قصف شديد.. القوات الأوكرانية تقتل 3 مدنيين وتصيب 11 آخرين في دونيتستك

جفاف قياسي.. بيان عاجل من بايدن بشأن حرائق الغابات

أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا

انهيار متسارع.. أمريكا تسقط في فخ بوتين

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شيكابالا ينفي ادعاءات مرتضى منصور: لا يوجد حجز على الزمالك

قدم الآن.. وظائف خالية بإعلان القوى العاملة 2023

بسبب انهيار بايدن الاقتصادي.. ترامب يكشف عن أولي قراراته حال انتخابه رئيسا

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

هذا ردي على رئيس الزمالك السابق.. شيكابالا يخرج عن صمته ويكشف كواليس غرامة لشبونة

نشرة الحوادث.. مرتضى منصور أمام المحكمة غدا ووكيل أمن الدولة الأسبق يتحدث عن سيد قطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

رقص محمود كريم عبد العزيز في حفل زفاف ابن سليمان عيد| شاهد

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ