القباج تطلق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بنهاية يناير 2024.. ونواب: استجابة سريعة لمطالب ذوي الإعاقة.. وهذه الفئة لها رعاية خاصة من الرئيس

برلماني: حملة "هنوصلك" استجابة سريعة لمطالب ذوي الإعاقة

نائبة عن إطلاق حملة لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة: أمل لذوي الإعاقة

برلماني يثمن إطلاق حملة التضامن لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإعلان تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي، التي تقام تحت شعار «هنوصلك»؛ لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بنهاية يناير 2024، وذلك بحضور اللواء محسن النعماني رئيس مؤسسة “صناع الحياة”.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملةP إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وأكدت القباج أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر، وجمعية الهلال الأحمر المصري؛ للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.

وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذه الفئة؛ من خلال دمجهم بشبكة الحماية الاجتماعية.



في البداية، قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة، بشأن تأخيرات منح ذوي الإعاقة لبطاقات الخدمات المتكاملة؛ وذلك لوجود الكثير من الشكاوى بسبب هذا الأمر.

استجابة سريعة للمطالب

وأضاف “ منصور” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إطلاق وزارة التضامن لحملة “هنوصلك” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بنهاية يناير 2024، استجابة سريعة من الوزارة لمطالب النواب والمواطنين، الأمر الذي سيعطى دفعة قوية لحل مشكلات الأشخاص ذوى الإعاقة.

ونوه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأهمية سير حملة “هنوصلك” بآليات تنفيذ واضحة على أرض الواقع؛ للتمكن من تطبيقها بفعالية كي تحقق الأهداف المرجوة منها، والوصول إلى الرقم المستهدف، معقبا “مليون بطاقة رقم جيد، ولكن لا بد أن نسعى لاستخراج المزيد، خاصة وأن القانون صدر منذ عام 2018”.

وتابع النائب: كما أنه لا بد من متابعة تنفيذ الحملة بصورة أسبوعية، والعمل على تأهيل الموظفين القائمين بأعمال المبادرة بشكل جيد؛ من أجل تفادى أي أخطاء من شأنها تعطيل مصالح المواطن، فضلا عن أن الحملة شملت مختلف درجات الإعاقة؛ مما يدل على اهتمام الوزارة بمساندة وحماية هذه الفئة من مواجهة أي تحديات.

وفي نهاية حديثه، ناشد البرلمانى بأهمية تسهيل تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لذوى الإعاقة، كنوع من التيسيرات التي يجب أن تتمتع بها هذه الفئة.

ومن جهتها، ثمنت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إطلاق وزارة التضامن لـ حملة “هنوصلك” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، قائلة “لا يعد أمرا غريبا على وزيرة نشيطة دائمًا، مثل الدكتورة نيفين القباج، أن تقدم هذا المشروع الذي يعد أملاً للمعاقين انتظروه من عقود”.

وأضافت “ العسيلي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك أشخاص من ذوى الإعاقة لا تصل إليهم أي يد نظراً للأعراف المتوارثة الذي يعتبر المعاق "عار" على أسرته وذلك في أعماق الريف والأحياء المهمشة، والبعض الأخر يتركونهم في الشوارع يلجؤون إلى طلب المساعدة النقدية من الأخرين خاصة مع وجود فئة من ذوى الإعاقة لا تدرك قيمة النقود.

رعاية خاصة من الرئيس

وتابعت النائبة: ونظرا لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى هذه الفئة رعاية خاصة جدا ونحن نحلم باليوم الذي لا نجد فيه معاق يسير في غير هدى و تخفيه أسرته عن أعين الجميع حيث يصل الأمر إلي حد النكران.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الحملة جاءت في الوقت المناسب أي في زمن جديد ومرحلة حاسمة اتخذ فيها الرئيس قرارات هامة جدا وحيوية، حيث أن من أهم ملامح هذه الفترة هي انتشال الأسر المهمشة من الأحياء المهمشة وتسكينهم في أحياء حضارية جديدة.

واختتمت النائبة حديثها، قائلة " عندئذ تأتى الحملة بثمارها فهي تمثل لهم عالم جديد ولا حاجة لهم بنكران المعاق, وتجربة الأسمرات خير شاهد على هذا الواقع المستقبلي الذى لن يبقي فيه معاق يشعر بالنكران بل يتمتع بكافة حقوقه القانونية التي أقرها الدستور.

وفي سياق متصل علق النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، على إطلاق وزارة التضامن لـ حملة “هنوصلك” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بنهاية 2024، قائلا: “خطوة جيدة لدعم هذه الفئة ومنحهم كل الحقوق والمزايا التي أقرها القانون لهم”.

الإسراع في استخراج أكبر عدد من بطاقة الخدمات المتكاملة

وأضاف “إمام” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن فئة ذوي الإعاقة من أهم الفئات التي هي في حاجة دائمة إلى استمرارية المساندة والحماية الاجتماعية لهم، حيث أن بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من أهم أشكال هذا الدعم لهذه الفئة؛ لما تمنحه من تسهيلات ومزايا، مشددا على ضرورة الإسراع في استخراج هذه البطاقات لأكبر عدد ممكن الوصول إليه.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، تخصيص غرفة بكل وحدة صحية، سواء في القرى أو المدن؛ لإجراء الكشوفات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة، كنوع من التسهيل عليهم في الحصول على الخدمات الصحية دون عناء، موضحا: “يكون في كل مستشفى، التخصص اللازم للفحوصات المرتبطة بهم، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية تجاه هؤلاء الأشخاص”.

كما ناشد النائب، باستمرارية صرف معاش الطفل المعاق، والدعم التمويني له، دون النظر لأي أسباب، معقبا “في أي حال وأي وقت، لا شك أن الشخص المعاق يحتاج للدعم والتضامن؛ من أجل تسهيل دمجه بالمجتمع، وتفعيل المشاركة الطبيعية له”.

وفي نهاية حديثه، طالب النائب بأهمية إجراء حصر لأعداد وبيانات ذوي الإعاقة بمختلف القرى والمدن؛ لضمان وصول الدعم بشكل كامل.