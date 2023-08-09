حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بطوخ فى القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق ، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "م ا م"، 48 سنة، مسجل خطر، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 25 قضية، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.