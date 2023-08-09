عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بقتل سباك في مشاجرة بالقليوبية

متهمين - صورة أرشيفية
متهمين - صورة أرشيفية

 أمرت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سباك إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة مع شقيقين بقرية شبرا شهاب دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفي.

مصرع سباك فى مشاجرة مع شقيقين بالقليوبية

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، يفيد مصرع شخص يدعى "أسعد.أ"، 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.


وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "أ.ج"، وشقيقه "م.ج"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات نافذة بالجسد.


وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بدفن الجثة وطلب التحريات وحبس المتهمين.

القليوبية مركز القناطر الخيرية القناطر الخيرية جهات التحقيق شبرا شهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزمة تشتعل| بيان ناري من شيكابالا.. ومرتضى منصور يوصي برحيل الأباتشي.. وأوسوريو يتحدى

قالبة السوشيال ميديا| قصة مندوب التوصيل والسيدة رانية والفستان البيتي

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 .. بشرى سارة للطلاب

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

تتجاوز الـ 45 مئوية|درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبين يغادرون النادي نهائيًا

موضوعات متعلقة

مصرع سباك فى مشاجرة مع شقيقين بالقليوبية

ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة بالقليوبية

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب دراجة بخارية بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بدهس فتاتين بشبين القناطر بالقليوبية

ترشيحاتنا

حكومة الاحتلال تحجب الميزانيات عن المجتمع العربي

هل يجوز ترديد أذكار الصباح في أثناء العمل أم يشترط التدبر والخشوع؟

جوتيريش: استمرار إدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر

المشدد 7 سنوات.. عقوبة النصب على المواطنين بانتحال أسماء الشخصيات العامة

تراجع كبير في أسعار النفط عالمياً

وفاة منحة زيتون.. معلومات لا تعرفها عن أم فرحات وقصة معاناتها الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ غلى قشور الليمون.. تعرف عليها

وصلت للدور الثاني| سيارة تطير في الهواء بأمريكا.. شاهد

علاج مرض الإكزيما الجلدي بالأعشاب والأدوية.. روشتة لليدين

نشرة المرأة والصحة| إطلالة فيفي عبده على البحر تشعل السوشيال ميديا...7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ