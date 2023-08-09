حبس المتهمين بقتل سباك في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سباك إثر مشادة كلامية تطورت لمشاجرة مع شقيقين بقرية شبرا شهاب دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، يفيد مصرع شخص يدعى "أسعد.أ"، 38 سنة، سباك مقيم دائرة المركز.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشادة كلامية مع المجنى عليه والمتهمين هما "أ.ج"، وشقيقه "م.ج"، مقيمين دائرة المركز، لقيامه بالدفاع عن صديقه لقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب على إثر ذلك طعنوه بسلاح أبيض مطواة عدة طعنات نافذة بالجسد.



وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق التي صرحت بدفن الجثة وطلب التحريات وحبس المتهمين.