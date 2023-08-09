نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

قال هشام يكن نجم الزمالك السابق ،إنه ممنوع من دخول القلعة البيضاء وأنه ليس له دور فى النادي خلال السنوات الأخيرة.

وقال هشام يكن فى تصريحات تليفزيونية:" أنا ممنوع من دخول نادي الزمالك ولا أعلم لماذا أنا بعيد تمامًا عن الزمالك طوال السنوات الماضية رغم إني أنا تربيت ونشأت داخل جدران الزمالك ومن عائلة زملكاوية كبيرة.

وأضاف:" الزمالك يحتاج للاستقرار الإدارة، والنادي بعيد بسبب الأزمات والمشاكل لذلك الفريق لا يحقق الفوز أو البطولات.

وتابع:" أتمني من شيكابالا عدم الرد علي أي شيء ويستمر فى مستواه مع الزمالك فهو قائد الفريق.

وعن فتوح ، قال هشام يكن:" أحمد فتوح لاعب مميز ولكن مستواه بعيد بسبب التصريحات التي أدلي بها رئيس النادي السابق.