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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تشارك في اجتماع لجنة محطات تحلية المياه لضمان استدامة الخدمات

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في اجتماع مجموعة عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لبحث بناء قاعدة علمية في مجال محطات تحلية المياه، بغرض الاستفادة في اختيار أنسب التكنولوجيات وضمان استدامة الخدمات.

كما تم بحث موقف التحلية الحالي والخطط المستقبلية ، وكيفية الاستفادة من الأبحاث العلمية في اختيار أنسب التكنولوجيات وضمان استدامة الخدمات، وكذا إنشاء قاعدة علمية متطورة في ذات المجال، وذلك في إطار تشكيل اللجنة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والكلية الفنية العسكرية. 

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وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف خطة التحلية الحالي، ومستجدات المشروعات التي يجري تنفيذها، والإطار العام لخطط العمل المستقبلية لِلَّجنة، وكذا التأكيد على تطبيق أفضل التكنولوجيات العالمية في مجال تحلية المياه. 

وعلى هامش الاجتماع، رافق الدكتور سيد إسماعيل، مجموعة العمل في زيارة تفقدية لمركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء، حيث تقدم ممثلو المركز بعرض تقديمي عن مهام المركز الأساسية فيما يتعلق بتحلية المياه وإجراء البحوث من أجل تطوير تكنولوجيا تحلية المياه لتكون قوية وفعالة من حيث التكلفة بحيث تنتج إمدادات جديدة ومستدامة من المياه لأغراض مختلفة، وتم عرض جهود المركز في التصنيع المحلي للأغشية والمهمات المطلوبة لتنفيذ محطات التحلية والمستندة بشكل أساسي على أبحاث علمية داخل المركز.

جدير بالذكر أنه جار حالياً الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التحلية والتي  تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وباقي الجهات المعنية، التي تم إطلاقها في عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون م3/يوم من المياه المحلاة، وقد تم الانتهاء حالياً من 99 محطة تحلية بطاقة إجمالية 1.21 مليون م3/يوم، وجارٍ حالياً تنفيذ عدد 11 محطة تحلية بطاقة إجمالية 228 ألف م3/يوم ليصل إجمالي الطاقة المنفذة إلى 1.44 مليون م3/يوم، كما تم البدء بتنفيذ مجموعة من محطات الخطة الإستراتيجية للتحلية والتي تم إعدادها لتغطي الاحتياجات المطلوبة من المياه المحلاة بالمحافظات الساحلية حتى عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم.

محطات تحلية المياه وزير الاسكان والمرافق اخبار مصر مال واعمال استدامة الخدمات Finance Real Estate

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