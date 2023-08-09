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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة سحرية لنجاح إعلانك عبر منصات السوشيال ميديا.. تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قدم مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات، نصائح لنجاح التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا إنه عند الإعلان على السوشيال ميديا يجب تحديد الجمهور المستهدف، وعلى أساسه يتم اختيار المنصة التي يستخدمها بكثرة سواء كانت “فيسبوك” أو “إنستجرام” أو غيرها.
 

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وأجاب “رحيم”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، عن سؤال: “هل التغيير المفاجئ لشعار تويتر سيؤثر على شعبيته؟”، قائلًا إن هذا التغيير تسبب في خفض تفاعل الناس مع التطبيق، خاصة بعد تغيير ما تعودوا عليه.

وأضاف أن التطبيق إذا قدم مزايا جديدة ستجذب الناس له، ومع الوقت سيتم التعود على شكل الشعار الجديد.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن تطبيق ثريدز لقى تفاعلا كبيرا عند طرحه، ولكن الآن انخفض التفاعل كثيرًا، لافتًا إلى أن تطبيق إكس (تويتر سابقًا) لديه إمكانيات أكثر من ثريدز.
 

السوشيال ميديا التسويق تكنولوجيا المعلومات تويتر شعار تويتر

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