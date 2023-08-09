عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: لقاء «السيسي» ونائب رئيس وزراء صربيا يهدف لتعزيز التعاون بين البلدين

النائبة رحاب موسى،
النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، و "ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا، يهدف إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي بين مصر وصربيا في كافة المجالات خاصة في ظل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر من خلال توفير فرص استثمارية وصناعية ضخمة.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن مصر وصربيا يسعيان إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك خاصة مجال الدفاع، علاوة على تفعيل الشراكة بين الدولتين بما يتناسب مع إمكاناتهما، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر وصربيا تاريخية خاصة وأنها تمتد لأكثر من قرن من الزمان.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن مصر استطاعت ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط، لافتة إلى أن نجاح القيادة السياسية في ترسيخ مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي ودعمها الاستقرار والأمن والتنمية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى ضرورة الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بالدولة، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الدولتين لتبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.

وأشادت عضو مجلس النواب، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي لتطوير آفاق التعاون الحالي على كافة الأصعدة والمستويات.

يشار إلى أن الرئيس السيسي استقبل أمس ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس نقل تحياته وتقديره للرئيس "ألكسندر فوتشيتش" رئيس جمهورية صربيا، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة.

من جانبه، نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي الرئيس، مشيداً بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار، خاصة في ضوء زيارة السيد الرئيس لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد.

وزير الدفاع بجمهورية صربيا الرئيس عبدالفتاح السيسي ميلوش فوتشيفيتش المشروعات التنموية الكبرى الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا بفعل الخوف من أزمة مصرفية

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

من كفر غطاطي لـ الطالبية.. تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الهرم

ترشيحاتنا

الوضع خطير.. روسيا تعلن إرسال تعزيزات عسكرية للحدود مع بولندا

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

حكم رادع من الجنايات ضد المتهمة بتزوير المستندات الرسمية فى الوايلى

اليوم.. انطلاق نقاشات الحوار الوطني حول الاستثمار الخاص والأمن الغذائي

خناقة واتهامات متبادلة بين مرتضى وشيكابالا.. قائد الزمالك ينفي إدعاء المعزول بالحجز على النادي

قتل صاحب محل «الفقير» على يد 12 متهما.. وحكم رادع من الجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

ينتمي لسلالة بشرية غير معروفة.. عظم رضيع يثير حيرة العلماء| تفاصيل

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

فيديو

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ