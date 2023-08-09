للتعرف عليه أكثر.. 10 أسئلة يمكن طرحها على العريس

كشفت خبيرة الطاقة هبة الفادي عن بعض الأسئلة التي يمكن طرحها على العريس للتعرف عليه أكثر.



أسئلة يمكن طرحها على العريس للتعرف علية أكثر:

وقالت الفادي فى تصريحات خاصة لصدي البلد طرح الأسئلة المناسبة يمكن أن يساعدك على التعرف على العريس بشكل أفضل. هنا بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها:

1. ماذا عن طفولتك ؟

2. ما هو الشيء المميز الذي تحبه في شريكتك؟

3. ما هو الشيء الأكثر إلهامًا بالنسبة لك في الحياة؟

4. ما هي هواياتك المفضلة وكيف تقضي وقت فراغك؟

5. هل لديك أي خطط مستقبلية أو أحلام تود تحقيقها؟

6. ما هو الشيء الذي يميز عائلتك وثقافتك؟

7. هل لديك أي قصص مضحكة أو طرائف من حياتك التي تود مشاركتها؟

8. كيف تقضي عطلاتك المفضلة؟

9. ما هو أفضل نصيحة حصلت عليها في حياتك؟

10. ما هو الشيء الذي تتطلع إليه الأكثر في الزواج؟