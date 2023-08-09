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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الأرز المندى المدخن

أرز المندى
أرز المندى

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل الأرز المندى المدخن بمذاق أفضل من الجاهز وسهل وسريع. 

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طريقة عمل الأرز المندى 

نصف كوب من الزيت النباتي.
3- ملعقة كبيرة من الملح.
4- مكعبان من مرقة الدجاج.
5- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
6- ملعقة كبيرة من بهارات أرز المندي المشكلة.
7- ملون طعام سائل أحمر وأصفر.

طريقة التحضير
نغسل الأرز عدة مرات وننقعه لمدة نصف ساعة، نضع الزيت في قدر على النار ونضيف إليه الأرز ونحركه حتى يمتزج جيدًا مع الزيت.

نضيف الملح ومكعبات مرقة الدجاج إلى الأرز ونخلطهم جيدًا، ونضغ مقدار 3 أكواب من الماء على الأرز، ثم البهارات والتوابل حتى يمتزجوا جيدًا .

نغطي الأرز ونتركه على نار عالية حتى يبدأ يتشرب الماء، ثم نقلل النار إلى ضعيفة ونتركه 10 دقائق.

وعندما ينضج الأرز، نضع ملون الطعام الأحمر والأصفر في اماكن متفرقة من الارز على شكل قطرات ثم

نحضر الفحم في وعاء صغير ونضع فوقه القليل من الزيت و نضع في القدر فوق الارز ونغلق القدر حتى لا يخرج الدخان إلى الخارج،

ونترك الفحم 10 دقائق ونزيله من الأرز .
اخيراً نحرك الارز و نسكبه في طبق التقديم و نقدمه مع صلصة الدقوس الشهيرة .

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