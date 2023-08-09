قواعد إتيكيت اللقاء الأول مع العريس

لقاء العريس لأول مرة هو مناسبة مهمة ومثيرة. إليك بعض قواعد الإتيكيت التي يمكن أن تساعدك في التصرف بأدب وثقة خلال هذا اللقاء:

1. الاستعداد والمظهر الجيد: قم بالاستعداد للقاء العريس بشكل جيد. ارتدِ ملابس مناسبة ونظيفة، وتأكد من أن مظهرك نظيف ومرتب. يمكنك أيضًا اختيار إكسسوارات بسيطة ومناسبة للمناسبة.

2. التحية والابتسامة: عند لقاء العريس، قم بتحية بشكل ودي وابتسامة. استخدم عبارات التحية اللطيفة والمباشرة مثل "مرحبًا" أو "أهلاً" واسمح للعريس بأن يقدم نفسه أيضًا.

3. الاهتمام بالعريس: كن مهتمًا بالعريس وقصته. اطرح أسئلة واستمع بانتباه لما يشاركه معك. تفاعل بشكل إيجابي مع حديثه واحترم آراءه وأفكاره.

4. الاحترام واللباقة: يجب أن تتصرف بأدب واحترام تجاه العريس وثقافته. تجنب إثارة المواضيع الحساسة أو النقاشات الجدلية في اللقاء الأول. احترم آراءه واحتفظ بمسافة شخصية مناسبة.

5. التواصل الجيد: حافظ على التواصل الجيد والمباشر مع العريس. تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشتت في أمور أخرى أثناء الحديث معه. كن متواجدًا ومركزًا ومهتمًا بما يقوله.

6. الأمور الإيجابية: حاول أن تكون إيجابيًا ومشجعًا خلال اللقاء الأول، اجعله يشعر بالراحة والسعادة في حضورك.

7. الوداع: عندما تنتهي من اللقاء، قم بتوديع العريس بأدب وشكره على وقته وكرم ضيافته. اترك انطباعًا جيدًا ومحببًا للعريس.

تذكر أن هذه القواعد هي مبادئ عامة للإتيكيت، ويجب أن تعتمد على الثقافة والعادات المحلية. تحلى بالصداقة والاحترام واستمتع بلقاء العريس وتواصلك معه بشكل طبيعي.