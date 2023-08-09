وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف تتفقد دار المسنين والأيتام

استقبلت الدكتورة انجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف مسئول جمعية الأورمان لتكثيف التعاون المشترك والتنسيق للبدء في تنفيذ ٤٠٠٠ مشروع ضمن مكون نقل الأصول ببرنامج فرصة؛ والذي يستهدف إقامة مشروعات للأسر الأكثر احتياجا من عملاء تكافل وكرامة، كما تم الاتفاق على خطة لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمواد الغذائية ،حضر القاء الأستاذ رامي الاباصيري منسق مكون نقل الأصول ببرنامج فرصه ،

من جانب اخر قامت الدكتورة انجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف بزياره تفقديه لدار اهالينا لرعاية المسنين.

وذلك للاطمئنان على اهالينا بالدار ومتابعة احتياجاتهم، وبحضور شيماء حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية اكتفاء.

كما قامت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف بزيارة تفقديه لمؤسسات الايتام بجمعية رعاية المؤسسات ببني سويف والتي تضم أيضا الحضانة الإيوائية ومركز الإرشاد النفسي وكان في استقبالها محمد سيد رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية المؤسسات و زينب محمد احمد مسئول المؤسسات وبعض اعضاء مجلس الإدارة رافقها خلال الزيارتين فاروق الغزالي مدير إدارة الأسرة والطفولة.