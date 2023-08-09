ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع موسكو لـ25 مصابا

ارتفع عدد المصابين في انفجار مصنع قرب العاصمة الروسية، حيث أفادت وكالة الأنباء الروسية (ريا نوفوستي) نقلاً عن وزارة الطوارئ أن انفجار مصنع شمال شرق موسكو أدى إلى إصابة 25 شخصًا.

وذكرت وكالة الانباء الروسية تاس ان الانفجار هز غرفة داخل مصنع زاجورسك للبصريات والميكانيكية في بلدة سيرجيف بوساد.

وقالت الوزارة إن اثنين من المصابين تم نقلهما إلى المستشفى.

وأضافت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن السلطات المحلية إن مصدر التفجير كان مستودع للألعاب النارية استأجرته شركة ثالثة في موقع المصنع.

ووصف الحادث بأنه خرق للعمليات التكنولوجية.

ولم يكن الانفجار ناتجًا عن طائرات بدون طيار - وهي طائرات عسكرية استخدمتها القوات الأوكرانية والروسية لشن ضربات على أراضيهما - وفقًا لمعلومات أولية ، حسبما ذكرت تاس.

وأضافت تاس أن النوافذ تحطمت من جراء موجة الانفجار في عدة منازل في أجزاء مختلفة من المدينة.

يطور المصنع الأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية للجيش ووكالات إنفاذ القانون والصناعة والرعاية الصحية.