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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتابع أعمال القافلة الطبية بوسط سيناء

الكشف الطبي على المواطنين
الكشف الطبي على المواطنين مجانًا

تابع المحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة  ، محافظة شمال سيناء،  اعمال القافلة الطبية التي تمارس عملها لليوم الثاني على التوالي بمدينة الحسنة ، لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية والصحية،  تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

10 أطباء:

 

حيث تم زيارة الفريق الطبي التابع للجيش الميدانى الثالث  والذي يضم 10اطباء في مختلف التخصصات الطبية ..حيث تم المرور على جميع العيادات ومشاهدة الأجهزة الطبية ومخزن الأدوية وتقديم العلاج المجانى للأهالى بعد الكشف .
 

وقد  تم التأكد من سير العمل على أكمل وجه وتقديم اى مساعدة لأطباء القافلة الطبية وتوفير مايلزم لهم للعمل في أجواء مناسبة لخدمة الأهالى والمواطنين 

وقد تردد على القافلة الطبية ، اعدا  كبيرة من أهالي مركز ومدينة الحسنة لليوم الثانى،كما تابع احوال المرضي الذين جاءوا للكشف الطبي والاطمئنان على سلامتهم وتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لهم  في مختلف العيادات .

 

وقدم الشكر الى جميع اطباء القوافل الطبية العلاجية  لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.

وقد رافقه في الجولة كل من  :محمد احمد المغربي سكرتير عام المجلس والمدينة ، والمهندس محمد الشحات ،مدير شركة مياه وسط سيناء

 

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سيناء القافلة الطبية المواطنين اطباء

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