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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية تتألق بعروضها الفنية في شمال سيناء

صدى البلد

واصل فرع ثقافة العريش احتفالات ليالى صيف بلدنا ضمن فعاليات مبادرة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة #ثقافتنا_في_إجازتنا ، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

وأبدعت فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية  بعروض فنية متنوعة و غناء فردى منها، الرقصات والترحيب البدوي، ورقصة السامر، والزقالهو السيوي  غناء سليمان عبدالله لولكلي، وافراح الباديه ، و قلوليها ياناس، غناء يحيى عبدالله، وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء والمصيفين،  بساحة حديقة هابى فاملى بحى المساعيد بشمال سيناء

وذلك بحضور وتنظيم محمود حنفى نائب مدير عام الفرع وجمهور غفير من ابناء شمال سيناء.  


يشرف على تنظيم الفعاليات الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء ، تنفذ الفعاليات  بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ على ارض محافظة شمال سيناء.

الد الدكتور الدكتورة الدكتورة نيفين الكيلان الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ب الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الهيئة الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة

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