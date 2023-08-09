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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود جذاب..ديانا كرزون تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ديانا كرزون
ديانا كرزون

شاركت الفنانة ديانا كرزون متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ديانا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أسود منفوش ومرصع بالالماظ، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

وعلي صعيد أخر، تحدثت ديانا كرزون سابقا عن حصولها على لقب ستار العرب  وقت اشتراكها في برنامج "سوبر ستار" وقالت: حصلت على لقب سوبر ستار العرب بشكلي الذي أفتخر به قبل إنقاص وزني، مشيرة إلى هدفها حيث قالت وكان هدفي وصول صوتي للناس، وأكبر دليل هو فوزي باللقب، ولو كنت مهتمة بالشكل المثالي لم أكن سأشارك.

وأكدت ديانا كرزون أنها خضعت لعملية جراحية لخسارة الوزن وقالت عملية إنقاص الوزن أجريت لي في مصر عام 2005، وأنا لجأت للعملية من أجل نفسي وكنت سعيدة، ولا أعرف لماذا حصل الهجوم علي بعدها.

وأضافت ان "مشاركتها في برنامج سوبر ستار كان محور تغير فى حياتها بشكل كبير، فقد شاركت فيه بعد خروجها من الجامعة مباشرة، وتحولت إلى نجمة فجأة وأصبح لديها شركة إنتاج وسفر وتصوير وحفلات، وكان عمرها 18 سنة."

ويذكر أن ديانا كرزون فازت بلقب "سوبر ستار العرب" وذلك بعد تفوقها مباشرة على منافستها السورية رويدا عطية، و أصدرت أول ألبوماتها بعنوان "ديانا سوبر ستار العرب" عام 2003 مع شركة ميوزيك ماستر، واشتهرت منه أغنيتان هما "إنساني ما بنساك" و"الشر برا وبعيد".

 

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