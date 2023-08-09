الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من القدس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باعتقال فلسطينيين اثنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مصطفى أبو صبيح من البلدة القديمة، وخالد الزير من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، عقب هدم منشأته وتجريف أرضه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حي البالوع في مدينة البيرة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية أم صفا شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي البالوع شمال البيرة، وتمركزت في محيط "دوار الهدى"، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً عند مدخل قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين وأعاقت تحركاتهم.