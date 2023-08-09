الرئاسة الأوكرانية تدافع عن هجومها المضاد بفضح زيف الجيش الروسي

دافع ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء، عن وتيرة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في هجومها المضاد، بكشف سمعة الجيش الروسي.

وقال بودولياك إنه في بداية الحرب، توقع العديد من المحللين أن يتسلل الجيش الروسي ببساطة عبر أوكرانيا ويتم الاستيلاء على كييف في غضون أيام.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أضاف بودولياك أن دفاع أوكرانيا حتى هذه اللحظة قد دمر سمعة الجيش الروسي باعتباره ثاني أكثر قوة قتالية مرهوبة في العالم.

وتابع قوله "عندما يتحدث شخص ما عن الهجوم المضاد الأوكراني وسرعته واتجاهاته وكفاءته، ويقدم المشورة أو يقول بثقة أن شيئًا ما "بالتأكيد لا يسير وفقًا للخطة"، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب ذكره هو أنه بالأمس (قبل الغزو الشامل لأوكرانيا) كان يُطلق على الجيش الروسي على محمل الجد اسم "الجيش الثاني في العالم"، الذي يُخشى بشكل هستيري ولا يتخيل حتى محاربته بشكل فعال.

وأضاف “لذلك، من أجل كشف زيف أسطورة أخرى أخيرًا كان الناس يخشون حتى التفكير فيها بالأمس”، مؤكدًا أنه يجب على الجميع التحلي بالصبر ومراقبة العمل عالي الجودة للقوات المسلحة الأوكرانية عن كثب.

وأشار “سوف يحققون في أي حال نتيجة إلزامية وعادلة. ستتوقف روسيا عن الوجود كتهديد عسكري بعد الحرب في أوكرانيا”.