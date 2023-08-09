القنصل الصيني : حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين 20 مليار دولار

استضافت القنصلية الصينية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان "الشاي من أجل الوئام"، بمقر القنصلية بالمدينة الساحلية، بحضور يانغ يي القنصل العام الصيني بالإسكندرية وشاو بن نائب المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية وممثلي القنصلية والمركز الثقافي الصيني.

وقال قنصل الصين في تصريحات صحفية، إن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز التقارب الصيني العربي خاصة على المستوى الشعبي من خلال ثقافة الشاي الصيني، موضحًا أن الشاي يمثل إحدى الضرورات اليومية للشعب الصيني ويجسد جانب من عاداتهم وأساليب حياتهم.

وأشار إلى اهتمام القنصلية الصينية بنشر ثقافة بلادها بين الشعب المصري، وذلك في إطار مبادرة الحضارات التي أطلقها الرئيس الصيني.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أكثر ما تستورده مصر من الصين هي الإلكترونيات، بينما تستورد الصين من مصر كميات كبيرة من الموالح كالبرتقال والعنب واليوسيفي.

ونوه إلى أنه من المقرر عقد قمة للتعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق بحضور مصري، خلال هذا العام بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق المبادرة، مشدد على قوة الصداقة بين الرئيسين المصري و الصيني، فضلا بما يعزز أن العلاقات بين مصر والصين وشعبي البلدين باعتبارها علاقات تاريخية، مشيرا الى أن مصر لها دور مؤثر في جامعة الدول العربية.

من جانبه، قال شاو بن نائب المدير التنفيذي من المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، إن المركز يهدف إلى نشر الثقافة والحضارة الصينية إلى الشعب المصري ونقل الثقافة والحضارة المصرية إلى الصين.

وأضاف أن معرض الشاي من أجل الوئام يقام بهدف عرض ثقافة الشاي الصيني للشعب المصري من أجل التعرف على كيفية زراعته وأبرز العادات والتقاليد المرتبطة بالشاي الصيني.