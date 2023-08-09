حملات للتصدي لجميع صور التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض تابعة للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد ،شن حى المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ قرار إزالة بشارع الطفوله السعيده سيدي بشر بحرى عبارة عن سقيفة وكشك مخالف وكذا إزالة جمالون بشارع خالد بن الوليد فضلا عن إزالة سقيفة بكامل المسطح بشارع جلال حماد مع شارع خالد بن الوليد بالإضافة الي إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن 35 شارع مسجد سيدي بشر.

كما شملت الحملة إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن بشارع 24 من شارع 45 قبلى والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وكذا ايقاف أعمال هدم بالعقار الكائن 249 شارع جمال عبد الناصر والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة

وقام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بعزبة الروضة وإيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص بطريق الإصلاح منطقة العصافرة قبلي والتحفظ على كمية من الأخشاب والمعدات المستخدمة في المخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وواصل حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف عبارة عن أسوار ودور أرضي والتحفظ علي كمية من الأخشاب قرية حارس 2 بالنهضة وكذا ايقاف اعمال مخالفة في قرية الوقاد منطقة النهضة والتحفظ علي 2 طن من الأسمنت.

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحلين بالعقار الكائن 48 شارع صفر ، والعقار الكائن 111 شارع الجزائر وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة أسوار من الطوب الابيض والتحفظ علي كميه من الاخشاب بالكينج قبلى وكذا إزالة سور من الطوب الأحمر بقريه الحريه طريق الجلاء.

وقام حى وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة تمكنت من إزالة حوائط وقواطيع من الطوب والتحفظ على كمية من الأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بشارع بورسعيد منطقة كامب شيزار فضلا عن ايقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بالمحل الكائن شارع لاجيته منطقة الابراهيمية والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.

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