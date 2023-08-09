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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رجال أعمال الإسكندرية: 33 مليار جنيه إجمالي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‎ حتى الآن

صدى البلد

كشف محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ان إجمالي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‎ منذ تأسيس الجمعية عام ١٩٨٩ حتي الان بلغ نحو ٣٣ مليار جنيه.

وأضاف هنو في نصريح لـ «صدى البلد » علي هامش مؤتمر صحفي بمقر الجمعية بالإسكندرية ، أن عدد القروض خلال هذه الفترة بلغ 6.5 مليون قرض، وأن متوسط حجم القرض بلغ 11500 جنيه، وعدد المقترضين وصل إلى 2.5 مليون فرد، وان معدل السداد بلغ 96.5%.

وتابع ، أن مصدر القروض التي تمنحها الجمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد على الموارد الذاتية للجمعية والتي كانت نواتها منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية، والبنوك المحلية ، حيث ان الجمعية تضم 300 عضو من كافة قطاعات الأعمال التي تشمل الصناعة، والتجارة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة، والبناء والتشييد، السياحة، الخدمات المالية.
 

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وأوضح هانو ، ان جمعية رجال أعمال الإسكندرية اطلقت مشروعها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1990، ويوجد حاليا في 19 محافظة، بواقع 111 فرع، وفقا لهنو خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اليوم في مقرها بالإسكندرية ، حيث تأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

من جانبه أكد مدحت القاضى ، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الإسكندرية ، ان الجمعية قامت بانشاء مشروع لتنمية المنشآت الصغيرة، يضم نحو 620 ألف عميل، بحجم محفظة تصل إلى 4 ملياات و200 مليون جنيه ، موضحا أن المشروع يخدم نحو 19 محافظة بنحو 111 فرع بعمل من خلاله 3350 عامل وموظف فى قطاع الإقراض بالمشروع.

ونوه بأن الوكاله الامريكية منحت للجمعية منحة بهدف تمويل المشروع، بالإضافة الى الارباح التى يتخرج من المشروع، علاوة على اقتراض البنوك التى لم تسطع التواصل مع اصحاب هذة المشروعات بفائدة تختلف من مشروع لآخر وفقا للفائدة السائدة فى السوق حاليا.

بدوره قال دكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تدرس حاليا اختراق نشاط التمويل متناهي الصغر لمشروعات التحول الأخضر، موضحا أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أطلقت مشروعها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1990، والذي يوجد حاليا في 19 محافظة، بواقع 111 فرعا.

التنمية الاقتصادية البناء والتشييد البنوك المحلية الخدمات المالية الصناعة والتجارة اللوجيستيات

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