جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية: 600 مليون جنيه قروض شهريا للمنشآت الصغيرة

أكد مدحت القاضى عضو بجمعية رجال الأعمال بالإسكندريةأن الجمعية قامت بانشاء مشروع لتنمية المنشآت الصغيرة، حيث يضم نحو 620 ألف عميل، بحجم محفظة تصل إلى 4 ملياات و200 مليون جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته جمعية رجال الأعمال الإسكندرية اليوم أن المشروع يخدم نحو 19 محافظة بنحو 111 فرع بعمل من خلاله 3350 عامل وموظف فى قطاع الإقراض بالمشروع.

ولفت إلى أن حجم القروض التى يتم منحها بشكل شهرى يصل إلى نحو 600 مليون جنيه شهرى ، مشيرا إلى أن المستهدف فتح فرع رقم 12 فى سيناء.

ونوة إلى أن الوكاله الامريكية منحت للجمعية منحة بهدف تمويل المشروع، بالإضافة الى الارباح التى يتخرج من المشروع، علاوة على اقتراض البنوك التى لم تسطع التواصل مع اصحاب هذة المشروعات بفائدة تختلف من مشروع لآخر وفقا للفائدة السائدة فى السوق حاليا.