الانقلابيون في النيجر يعلنون اختراق الجيش الفرنسي المجال الجوي ومهاجمة موقع لهم

أعلن الانقلابيين في النيجر، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الفرنسي خرقت المجال الجوي المغلق للبلاد، وهاجمت موقع لهم.

وحسب شبكة “آر تي“ الروسية، أمر الجيش برفع مستوى التهديد في النيجر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أليكسي زايتسيف، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، إن التدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" من غير المرجح أن يساعد في تطبيع الوضع في البلاد والمنطقة بشكل عام.

وأشار زايتسيف إلى أنه يعتقد أن التدخل العسكري من قبل المجموعة إيكواس في دولة ذات سيادة لن يساهم في تحقيق سلام دائم في النيجر واستقرار الوضع في المنطقة الفرعية بشكل عام.

وأضاف: "نود أن نشير إلى أن الدول المجاورة للنيجر، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو وتشاد والجزائر، ردت بشكل سلبي على هذا السيناريو"، لافتا إلى أن روسيا تتوقع أن "يتم التوصل إلى قرار من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية".