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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردًا على انقلاب النيجر.. وزير سابق يؤسس حركة مقاومة لتخليص الرئيس المعتقل

النيجر
النيجر

ردًا على انقلاب النيجر، اتخذ وزير سابق، خطوة كبيرة بتأسيس مجلس مقاومة، معلنًا أن هدفه هو عودة، الرئيس المخلوع، وفق ما ذكرت، شبكة سكاي نيوز .

أعلن الوزير السابق جيسا أج بولا، تأسيس مجلس مقاومة في النيجر، لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة.

وجه بولا رسالة لقادة الإنقلاب، قائلًا لهم بأن عليهم التراجع، ذاكرًا : "ندعو الجنود الذين يحترمون قسمهم والشعب إلى إنهاء التمرد "، ووصل به الأمر إلى مطالبته الجنود باعتقال الجنرال تشياني.

ووفق المعلومات، فمجلس المقاومة من أجل الجمهورية،  يهدف إلى استعادة النظام والشرعية الدستورية والرئيس بازوم، وعودته إلى ممارسة كامل مهام منصبه.
ويعتمد الوزير السابق على ما لديه من رجال وأنصار، حيث أن،  بولا، كان زعيم مقاومة سابق من الطوارق في النيجر. 
كما قاد تمردا مسلحا في النيجر عام 2007 انتهى باتفاق سلام  مع الحكومة وقتها

وحذرت مجموع إيكواس المجلس العسكري في النيجر  من ضياع الفرص، بعد انتهاء المهلة التي منحتها له.

وتعد إيكواس، اختصارًا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وطالبت إيكواس، بإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى منصبه.

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة النيجيرية أبوجا، غدا الخميس، قمة لـ"إيكواس" لبحث أزمة النيجر.

 

النيجيري المجلس العسكري العاصمة النيجيرية الرئيس المنتخب محمد بازوم الرئيس بازوم انقلاب النيجر وزير سابق الوزير السابق جيسا أج بولا

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