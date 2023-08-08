عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن إنهاء الأزمة في النيجر

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أنها لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها، لافتا إلى أن واشنطن أوضحت في وقت سابق أنها  واقعية جدا أيضا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية: "لا يزال لدينا أمل إعادة الأمور إلى نصابها في النيجر، لكننا أيضا واقعيون جدا".

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، إلى النيجر كانت غير مثمرة، حيث أنها لم تسفر عن أي نتائج.

أوضحت “سي إن إن” ، أن "نولاند قالت إنها أجرت مناقشة صريحة مع الانقلابيين في النيجر، لكنها لم تسفر عن نتائج”، موضحة أنه “نتيجة زيارة نولاند، تقلصت احتمالات الحل العسكري للوضع الراهن في البلاد، لأن ذلك يتعارض مع مصالح السكان في المنطقة”.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن “نولاند لم تتمكن من لقاء قائد الحرس الرئاسي في النيجر، لكنه تمكنت من التحدث إلى بعض القادة العسكريين.. كما أنها لم تقابل الرئيس المخلوع محمد بازوم لأن مكانه مجهول”.

ومن جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صابرينا سينج، إنه ليس هناك أي تغيير في الوجود العسكري الأمريكي في النيجر.

وأضافت المتحدثة باسم البنتاجون، أن وزارة الدفاع أوقفت بعض الأنشطة العسكرية والمناورات للقوات الأمريكية في النيجر، ويتم مراقبة الوضع عن كثب.

"لا تغيير".. بيان عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في النيجر

3 سيناريوهات لأزمة النيجر| تفاصيل التدخل العسكري المرجح.. وتحرك أمريكا ينقذ الموقف

وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة واشنطن النيجر ماثيو ميلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

موضوعات متعلقة

"لا تغيير".. بيان عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في النيجر

3 سيناريوهات لأزمة النيجر| تفاصيل التدخل العسكري المرجح.. وتحرك أمريكا ينقذ الموقف

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف حقيقة منعها أوكرانيا من التفاوض مع روسيا

استشاري مشروع القاهرة التاريخية: نعمل على تطوير 5 مناطق بشكل عاجل

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

زيلينسكي في ورطة.. الكشف عن مصير أوكرانيا بعد فشل الهجوم المضاد

السعودية.. تحذير عاجل من المرور بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه.. فيفي عبده بإطلالة جريئة أمام البحر

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

فيديو

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ