"لا تغيير".. بيان عاجل من البنتاجون بشأن القوات الأمريكية في النيجر

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صابرينا سينج، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك أي تغيير في الوجود العسكري الأمريكي في النيجر.

وأضافت المتحدثة باسم البنتاجون، أن وزارة الدفاع أوقفت بعض الأنشطة العسكرية والمناورات للقوات الأمريكية في النيجر، ويتم مراقبة الوضع عن كثب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في النيجر عن كثب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاجون لن يدخل أي تغيير على عدد أفراد القوات الامريكية في النيجر.

كما قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن ستواصل مراجعة المساعدات الخارجية والتعاون مع النيجر، مع تطور الوضع على الأرض بما يتوافق مع أهداف السياسة الأمريكية والقيود القانونية.

وأكد بلينكن في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا بعض المساعدات الخارجية المخصصة للنيجر، مشيرًا إلى أن ذلك لن يشمل المساعدات الإنسانية والغذائية الضرورية.