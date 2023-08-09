عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون كهرباء ويتناول أطعمة جافة.. رئيس النيجر يكشف ظروف معيشته في الاحتجاز

رئيس النيجر
رئيس النيجر

كشف رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم تفاصيل ظروف معيشته مع أسرته داخل مقر احتجازه، خلال رسائل نصية اليوم الأربعاء.

وقال بازوم في رسالة إلى شبكة “سي إن إن” الأمريكية إنه "تحول إلى تناول الأرز الجاف والمكرونة"، موضحًا أنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس.

وأشار إلى أنهم حُرموا من أي اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس.

وأضاف رئيس النيجر: "هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء".

وختم بازوم بالقول: "إذا نفد الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئاً إننا نأكل الأرز الجاف والمكرونة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم  للتأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "تحدثت إلى رئيس النيجز بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم وأسرته.

رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم النيجر الولايات المتحدة بلينكن محمد بازوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

إجراء عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار هائل بمنشأة صناعية في موسكو

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

%30 من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع.. إنذار شديد الخطورة |ماذا يجري؟

أحمد حسن يكشف المبالغ المقدمة من الزمالك لقيد اللاعبين .. تفاصيل

ترشيحاتنا

منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تشدد على أهمية وصول المساعدات للسودان

%50 تخفيضات .. التموين : 1000 محل مشترك في الأوكازيون الصيفي| فيديو

تفاصيل اللقاء المشترك بين نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض

قرار عاجل بموعد محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل داخل حفرة بعيادته

الصحة: مذكرة تفاهم مع مركز "جوستاف روسي" الفرنسي لتحسين خدمات علاج الأورام

بيصحوه لقوه ميت..وفاة بطل ألعاب القوى البدنية بسبب جرعة منشطات بطنطا |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

جريمة والنور قاطع.. ينهي حياة زوجته وبناته الخمس بسبب المخدرات في الهرم

فيديو

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

عشرات الوظائف الخالية| قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ