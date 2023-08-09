بدون كهرباء ويتناول أطعمة جافة.. رئيس النيجر يكشف ظروف معيشته في الاحتجاز

كشف رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم تفاصيل ظروف معيشته مع أسرته داخل مقر احتجازه، خلال رسائل نصية اليوم الأربعاء.

وقال بازوم في رسالة إلى شبكة “سي إن إن” الأمريكية إنه "تحول إلى تناول الأرز الجاف والمكرونة"، موضحًا أنه وعائلته بلا كهرباء منذ 2 أغسطس.

وأشار إلى أنهم حُرموا من أي اتصال مع الآخرين، بمن في ذلك طبيبه منذ 4 أغسطس.

وأضاف رئيس النيجر: "هذا يعني أنني أصبحت أتناول فقط الأطعمة التي بلا تاريخ انتهاء صلاحية، كل شيء قابل للتلف انتهى لعدم توفر الكهرباء".

وختم بازوم بالقول: "إذا نفد الوقود فلن نستطيع أن نأكل شيئاً إننا نأكل الأرز الجاف والمكرونة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم للتأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وقال بلينكن في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" "تحدثت إلى رئيس النيجز بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن بازوم وأسرته.