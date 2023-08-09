جورة زايد: استعادة الأمن لـ سيناء بفضل الجيش والشرطة وأبنائها .. فيديو

قال الدكتور خالد زايد، نائب المدير التنفيذي لجمعية الجورة بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، إن بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء تم إستعادة الأمن والأمان لجميع سكان المحافظة والذي يشهده القاصي والداني.

وأضاف "زايد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن بفضل الأمن والأمان أصبحت جميع القرى السياحية في العريش ممتلئة ١٠٠٪ وكذلك الفنادق.

مشيرا إلى أن جميع أبناء الشعب المصري أصبحوا يصيفون في سيناء وهذا دليل على جمال الطبيعة داخل سيناء.

وتابع الدكتور خالد زايد، أن الدولة المصرية الوحيدة التي قامت بمحاربة الإرهاب والتنمية والتعمير في نفس الوقت وهذا لا يحدث في أي دولة أخري ولكن بسواعد القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء تمت التنمية في وقت قصير.