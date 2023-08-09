ارتفاع قياسي في أسعار النفط العالمية بعد تراجع حاد بالمخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعات جديدة، اليوم الأربعاء، مع وصول خام برنت القياسي العالمي إلى أعلى مستوياته منذ يناير بعد تراجع حاد في مخزونات الوقود الأمريكية ساعد في تبديد بعض المخاوف من ضعف الطلب من الصين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع خام برنت 1.00 دولار، أو 1.2٪، عند 87.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق 87.65 دولار، وهو أعلى مستوى له في 27 يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار أو 1.4٪ إلى 84.03 دولار. ولامس المؤشر الأمريكي 84.65 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات حكومية، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” بأن يظل الاثنان ثابتين في الغالب.