هل ينخفض سعر برميل النفط عالميًا.. الإجابة لدى دولة واحدة اعرفها

انخفض خام برنت إلى ما دون 85 دولارًا للبرميل، حيث أثرت بيانات الاستيراد و التصدير من الصين على أسواق النفط، وفق ما ذكرت منصة أويل برايس الأمريكية.

أصبحت الصين أهم عامل هبوطي يؤثر على أسعار النفط مؤخرًا ، حيث أظهرت بيانات الصادرات والواردات لشهر يوليو أن اقتصاد الدولة الآسيوية يكافح للتغلب على مشاكل ما بعد كوفيد.

وسجلت الصادرات الخارجية للسلع الصينية أسوأ انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2020 الشهر الماضي ، بانخفاض 14.5٪ بالقيمة الدولارية ، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي ونمو الاستثمار .

اتبعت واردات الصين من الخام حذوها وانخفضت بنسبة 19٪ على أساس شهري إلى 10.3 مليون برميل في اليوم ، وهو أدنى معدل يومي منذ يناير على الرغم من استمرار ارتفاع مخزونات الخام القادمة براً.

اليوان

خفض البنك المركزي الصيني، اليوان، ليكون عند أضعف مستوى خلال شهر تقريبًا، ساعيًا لتحفيز المزيد من الصادرات عن طريق خفض قيمة العملة بشكل طفيف، ولكن مع تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة أيضًا ، قد لا تكون مثل هذه الإجراءات كافية.

هبوط النفط



وتتجمع الغيوم فوق أسواق النفط، مع بيانات الاقتصاد الكلي الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع، ومخيبة للآمال مرة أخرى، وعلى الأرجح تضع نهاية لستة أسابيع متتالية من مكاسب برنت و خام غرب تكساس الوسيط، ما قد يهبط بأسعار النفط أكثر.

تبخر التأثير الصعودي لتمديد خفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية وقيود الصادرات الروسية في سبتمبر ، على الرغم من أن الاضطرابات في عمليات المصافي الأمريكية قد تساعد على تعويض بعض الخسائر، في وقت عاد فيه خام برميل برنت القياسي الأمريكي إلى 84 دولارًا للبرميل.

انخفاض أرباح أرامكو السعودية بنسبة 40٪ على أساس سنوي.