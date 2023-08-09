حالة حرجة على وشك الموت.. جنرال أمريكي يصدم زيلينسكي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن بولندا ولاتفيا قد تحتلان جزءًا من أراضي غرب أوكرانيا.

وقال ماكجريجور: "في رأيي، السيناريو الأكثر احتمالا لتطور الصراع في أوكرانيا، والذي أخشى أنا وخبراء آخرون أكثر من غيره، هو أن بولندا ولاتفيا ستدخلان أراضي غرب أوكرانيا".

ولم يستبعد أن البولنديين واللاتفيين يمكنهم التقدم لمسافة 80 كيلومترًا وإنشاء نوع من الجيب في أراضي أوكرانيا بعمق 322 كيلومترًا.

وأوضح أن أوكرانيا في حالة حرجة وعلى وشك الموت.

وأشار أنه تم إبلاغ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه بسبب إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، فإن الأزمة في أوكرانيا تقترب من أخطر لحظاتها.

وأمس، قال ماكجريجور، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، لأن هذا سيكون بمثابة اعتراف بهزيمتهما في الصراع.

وكشف ماكجريجور، عن أن "المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة الكاملة. كل شيء كان يقوم على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره... كيف تتخلى عن هذه التصريحات وتظهر أنك كنت مخطئا؟”