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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي يحث طلاب الأزهر على التصدي للشائعات ومروجيها

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي خلال المحاضرة

ألقى الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة توعوية بعنوان: «استيقظ وافهم» لأكثر من ١٠٠ طالب وطالبة من الطلاب الدارسين بالمركز.

وأكد المحرصاوي، خلال المحاضرة التي أقيمت، على هامش الدورة التدريبية التي يعقدها مركز الأزهر للغات الأجنبية، ضمن مشروع تعزيز قدرات طلاب الأزهر، على ضرورة اليقظة والوعي والتصدي للتحديات التي ابتلي بها العالم اليوم، من غياب الأخلاق والقدوة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للشائعات ونشرها، مما يؤدي إلى تغييب وعي الشباب.
 

وأشار إلى أن انهيار التعليم يؤدي إلى انهيار الأمة، وحذر من الحملات التي تروج للمثلية والإلحاد والألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى انهيار الخلايا العصبية ونشر العنف والسلبية وزرع اليأس في نفوس الشباب.

وفي ختام المحاضرة، أكد المحرصاوي على أن الايجابية وحب الأوطان هما السلاح لمواجهة الغزو الفكري الإلكتروني.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، المشرف العام على مركز الأزهر للغات الأجنبية.

الأزهر محاضرة الطلاب طلاب الأزهر وسائل التواصل

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