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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميرة عبدالعزيز: مافيش حاجة شخصية مع محمد رمضان ولو عمل نص عاجبني هشتغل معاه

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

أكدت الفنانة سمير عيد العزيز، أن أهم ما يهمني هو نص العمل وليس لي علاقة بالشخصيات، مشيرا إلى أن سبب رفضي العمل مع الفنان محمد رمضان في عمل فني،  لأنه كنت سأجسد أم بلطجي وأنا ارفض مثل تلك الأعمال.

 

وقالت سميرة عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا ماليش حاجة شخصية مع الفنان محمد رمضان ولو عمل نص عاجبني هشتغل معاه”.

 

عمل مسرحي

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنه انا ماشوفتش عمل محمد رمضان خلال رمضان الماضي ومكنتش بشوف اي اعمال لانشغالي بعمل مسرحي".

https://web.facebook.com/NihalTaayel/videos/1354504632129110
 

ة سمير عيد العزيز محمد رمضان الفنان محمد رمضان نهال طايل عمل مسرحى

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