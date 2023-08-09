سميرة عبدالعزيز: مافيش حاجة شخصية مع محمد رمضان ولو عمل نص عاجبني هشتغل معاه

أكدت الفنانة سمير عيد العزيز، أن أهم ما يهمني هو نص العمل وليس لي علاقة بالشخصيات، مشيرا إلى أن سبب رفضي العمل مع الفنان محمد رمضان في عمل فني، لأنه كنت سأجسد أم بلطجي وأنا ارفض مثل تلك الأعمال.

وقالت سميرة عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا ماليش حاجة شخصية مع الفنان محمد رمضان ولو عمل نص عاجبني هشتغل معاه”.

عمل مسرحي

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنه انا ماشوفتش عمل محمد رمضان خلال رمضان الماضي ومكنتش بشوف اي اعمال لانشغالي بعمل مسرحي".

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