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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عروض شاشات| شعبة الأجهزة الكهربائية توجه رسالة مهمة للمواطنين قبل الشراء

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكد جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن كل مواطن عليه أن يشتري الأجهزة التي يتطلبها البيت فقط.

وأضاف ، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن " اللى محتاجه اشتريه، وبلاش نشتري و نخزن".

ولفت إلي أن الفترة المقبلة سيكون هناك عروض لـ الأجهزة الكهربائية، وأن أصحاب المحلات تخجل من الترجع في الأسعار معلقًا :" لو التاجر بيبيع بـ 10 جنيه،  وبعد كده خفض السعر المواطن يصاب بالقلق، ولذلك التاجر يقوم بعمل عروض لأيام فقط.

وكشف أن هناك عروض شاشات من الغد ليوم السبت بتخفيضات من 10 لـ  20%، وأن شركة كبيرة توفر هذه العروض.

وطالب من وزير الصناعة، بعدم شراء أجهزة مثل الثلاجات من الخارج، ويجب أن يكون الإنتاج المحلي هو العامل الأول.

 

الأجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية الغرفة التجارية قناة صدي البلد

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