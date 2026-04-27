جلسة تنسيقية بين جهاز المنتخب وهاني أبو ريدة من أجل المعسكر

أعلن محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن هناك جلسة تنسيقية جمعت حسام حسن وإبراهيم حسن مع هاني أبو ريدة ومحمد يحيى لطفي، بهدف وضع الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب استعدادًا للفترة المقبلة.

وأوضح مراد في تصريحات تليفزيونية" أن الجلسة تناولت ملف الوديات، ومن بينها مباراة روسيا المقررة يوم 28 مايو، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يتم حسمه بشكل نهائي حتى الآن، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وأضاف مراد أن حسام حسن لم يرفض مواجهة منتخب إيطاليا، مؤكدًا أن المنتخب سبق وخاض تجارب ودية قوية أمام منتخبات كبيرة مثل إسبانيا.

كما كشف أنه تم الاتفاق مبدئيًا على انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا للمونديال بدون لاعبي الزمالك، بسبب ارتباطهم بخوض نهائي بطولة الكونفدرالية.