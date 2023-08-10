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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نعمل إيه لما الكهربا تقطع عشان نحافظ على الأجهزة؟.. رئيس الشعبة يجيب

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكد جورج سدرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن مصر تتجه للتصنيع المحلي وتغيير ثقافة الشراء لدى المواطن، مشيرا إلى ضرورة وضع جدول لكل جهاز كهربي ومتطلبات عمله في أي مكان بالمنزل توفيرا للكهرباء ومدة عمل وصلاحية الجهاز ذاته.

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شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت 100%

وتابع جورج سدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: يجب أن يعلم العميل الذي يشتري تكييف –على سبيل المثال- مساحة الغرفة طول في عرض ومعرفة التكييف المناسب لها؛ حتى لا يشتري جهازا قد لا يؤدي غرضه ويظن أن العيب في المنتج.

وقال عضو شعبة الأجهزة الكهربائية إن فكرة «كيف تعلم تفاصيل الشراء؟» يجب أن تكون سائدة لدى كل مواطن، معلنا سعر الغسالات الفول أوتوماتيك والتي تبدأ من 18 لـ60 ألف جنيه وهناك الأعلى، ليرد الإعلامي أحمد موسى قائلا: «بعد ما كانت بـ 11 و12 ألف وصلت للسعر دا.. كفاية كدا».

ولفت إلى أن أزمة قطع الكهرباء أثرت بالسلب الفترة الماضية على الأجهزة، موضحا طريقة التعامل مع الكهرباء حال عودة التيار فجأة بعد قطعه، وذلك من خلال فصل مفاتيح لوحة الكهرباء عقب قطع الكهرباء مباشرة، ثم تشغيل مفتاح تلو الآخر بعد عودة التيار بفاصل دقيقة بين كل مفتاح؛ للحفاظ على الأجهزة الكهربية كافة.

وطالب جورج سدرة بشراء المنتج من المعرض الذي يكشف الأسعار لكل سلعة، مختتما: الآن نعيش حالة ركود لكن الفترة المقبلة سينتعش السوق وستنخفض الأسعار وخاصة في المناسبات مثل عيد الأم.


 

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