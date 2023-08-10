عمرو المغربي: إدخار المنتجات الذهبية أفضل استثمار حاليا.. فيديو

كشف عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تفاصيل ومستجدات سوق الذهب خلال الفترة الحالية.

وأكد عمرو المغربي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شراء الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار والإدخار وأفضل من إدخار الأموال، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا جديدا لـ أسعار الذهب.

وتابع المغربي: علينا المحافظة على الذهب لأنه استثمار للمدى البعيد، ولا فرق بين نوع عن الآخر في المشغولات بكافة أنوعها سواء كانت سبيكة أو جنيهات أو مشغولات.

وقال عمرو المغربي إن هناك تطويرا في مصانع إنتاج الذهب بمصر، معلقا حول التصدير: المملكة العربية السعودية تستورد متجاتنا الآن، ونستقبل تجارا من دول العالم بمعارض تحت إشراف الحكومة.

وبشأن مدينة الذهب، أضاف المغربي: ما تزال تحت الإنشاء، ومن المقرر أن تكون منطقة مصانع ومدارس ومتحف لإنتاج الذهب.



