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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عيد: حسن البنا كان لديه حلم بحكم العالم

سامح عيد، الكاتب
سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان يتخذ نهج الارتداد على القضاة. 
وأضاف سامح عيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news،  أن الإخوان ينتهجون فكرة  بناء الفرد المسلم والأسرة المسلمة، الدولة الإسلامية.
وأوضح أن حسن البنا كان لديه حلم بحكم العالم، وكانت حجته أن المجتمع لا يعرف مصلحة نفسه، وكان يقول بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا الوصايا على العالم الجاهل واستشهد في ذلك بالآيات القرآنية. 

 

سيكون من الثائرين الظالمين


وأشار إلى أنه ان يتم تدريس سورة الأنفال، لافتاً إلى أنهم ينتهجون تدريس منهج العنف والتكفير للمجتمع، وكان مبدأ حسن البنا أن من سيق أمام الإخوان سيكون من الثائرين الظالمين.

سامح عيد الجماعات الإسلامية تنظيم الإخوان القضاة الإخوان

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