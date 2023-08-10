الإكوادور.. اعتقال 6 مشتبه بهم لصلتهم باغتيال مرشح في الانتخابات الرئاسية

أعلن سلطات الإكوادور، اليوم الخميس عن اعتقال ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.

وقال المدعي العام في الإكوادور "حتى الآن، تم اعتقال ستة أشخاص خلال مداهمات نفذت في كونوكوتو وسان بارتولو في كيتو أثناء التحقيق في مقتل فرناندو فيلافيسينسيو"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واغتيل فرناندو فيلافيسينسيو المرشح في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المزمع إجراؤها في 20 أغسطس 2023 مساء أمس الأربعاء بعد انتهاء مؤتمره الانتخابي شمال مدينة كيتو على يد قاتل محترف.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن "فيلافيسينسيو" اغتيل بعد ركوب سيارته إثر مغادرته مؤتمر انتخابي.

ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محاط بحراس شخصيين وشرطة وجنود على الجانب الأيمن من السيارة، لكن يبدو أن القاتل أو القتلة هاجموا من الجانب الأيسر الأقل حماية من السيارة.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، احتل فرناندو فيلافيسينسيو المرتبة الثانية في نوايا التصويت بحوالي 13٪ وفقا لمعهد Cedatos، خلف المحامية لويزا جونزاليس (26.6٪)، القريبة من الرئيس اليساري السابق رافائيل كوريا.

واتهم فرناندو فيلافيسينسيو مؤخرًا سينالوا كارتل والمقربين من الرئيس السابق رافائيل كوريا بالسعي لقتله خوفا من برنامجه الانتخابي الذي نص على بناء سجن شديد الحراسة لتجار المخدرات الرئيسيين.