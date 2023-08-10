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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني فرحات: علاقتي بأنغام قوية ومتربيين مع بعض ودرسنا نفس المجال

أنغام
أنغام

خصص برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" فقرة خاصة للحديث مع الموسيقار هاني فرحات، حول الموسيقى ومستقبلها.

 

وتحدث هاني فرحات عن علاقته بالفنانة أنغام، قائلا: " العلاقة بيني وبين أنغام قوية..وأنا وأنغام متربيين مع بعض، ودرسنا نفس المجال، كما أن مشارك في معظم أغانيها".

 

واسترسل:" أنغام مغنية نفخر بها، ولديها شخصية قوية ورصيد فني كبير.. متابعا:" أنغام ثابتة رغم الألوان الفنية الكثيرة التي ظهرت بعدها".

وأضاف:" أنغام متهزتش وماحاولتش تجرب طرق أخرى غير الموسيقى لمجرد السير مع الموجة"، موضحا: أنغام دقيقة في اختيارها للكلمات والأغاني.

هاني فرحات الموسيقى اخر النهار أنغام توك شو

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