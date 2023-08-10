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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستعجل تقرير الأدلة الجنائية والتحريات في حريق مصنع كاوتش السيارات بالسلام

المصنع المحترق
المصنع المحترق

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه في واقعة احتراق جزئي لمصنع كاوتش السيارات في مدينة السلام ، حيث استعجلت تحريات المباحث لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه ، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى شهود العيان ، واستعجلت ايضا تقرير الأدلة الجنائية لكشف ملابسات الحريق وسببه وحصر التلفيات .

‏فقد انقذت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منطقة مصانع بمدينة السلام من كارثة محققة ، بعد ان اشتعلت النيران داخل مصنع لإنتاج كاوتش السيارات ، حيث تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج كاوتش السيارات بدائرة قسم السلام.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعة انتقال أجهزة الأمن والقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

‏وتم الدفع ب 10 سيارات أطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، ونجحت القوات في وقت قصير من محاصرة السنة النيران التي التهمة نحو 300 متر بالطابق الثالث في المصنع محل البلاغ والذي يحوي علي مخازن للزيوت التي ساعدت على سرعة انتشار النيران دون أي وفيات أو إصابات.

‏وتبين من المعاينة الأولية التي أمر بها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ان المصنع مكون من ثلاث طوابق والنيران شبت داخل الطابق الثالث في مخازن الزيوت ، ونجحت القوات في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى مصنعين مجاورين و الانتهاء من عمليات التبريد.

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