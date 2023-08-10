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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك سلمان يبعث برسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا.. ما فحواها؟

صدى البلد

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء، رسالة شفهية إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، خلال استقبال مستشار بالديوان الملكي في أديس أبابا.


وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المستشار بالديوان الملكي، أحمد بن عبد العزيز قطان، نقل الرسالة خلال استقباله من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي بالمقر الرئاسي، يوم امس الأربعاء في العاصمة أديس أبابا.

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ونقل قطان خلال الاستقبال تحيات الملك سلمان، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لرئيس الوزراء الإثيوبي وحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا، فيما حمله الأخير تحياته وتقديره للعاهل السعودي وولي العهد وحكومة وشعب المملكة.

واستعرضت خلال الاستقبال علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث حضره السفير السعودي لدى إثيوبيا، فهد بن عبيد الله الحميداني.

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