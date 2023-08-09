شوط أول سلبي بين الشرطة والنصر في كأس الملك سلمان للأندية

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي، في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”.

سيطر فريق النصر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وسجل لاعبه كريستيانو رونالدو هدفًا في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله مارسيلو بروزوفيتش، لكنه أُلغي الهدف بداعي التسلل.

محاولات النصر استمرت لكنهم فشلوا في فك شفرة دفاعات الشرطة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ويلتقي الهلال السعودي ضد مواطنه الشباب، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات نفس الدور.